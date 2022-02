Foot - PSG

PSG : Danilo Pereira envoie un gros message aux supporters !

Publié le 21 février 2022 à 18h46 par A.D.

Arrivé au PSG à l'été 2020, Danilo Pereira est impressionné par la ferveur des supporters parisiens, et il n'a pas manqué de le faire savoir.