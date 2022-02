Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fixé une énorme condition au Qatar !

Publié le 22 février 2022 à 17h45 par A.M.

Alors qu'il n'écarterait pas l'idée de prolonger au PSG, pour une courte durée, Kylian Mbappé a toutefois fixé des conditions pour rester à Paris.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien partir libre à l'issue de la saison, un an après avoir réclamé son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid. Toutefois, l'attaquant de l'équipe de France a récemment annoncé que sa « décision n’est pas prise », mais également que sa prestation magnifique contre le club merengue « n'influencera pas mon avenir . » Par conséquent, tout reste possible si on se fie aux propos de Kylian Mbappé, mais le PSG va devoir se montrer très convaincant.

Mbappé veut être le leader du projet