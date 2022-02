Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour une star de Premier League !

Publié le 22 février 2022 à 16h15 par Th.B.

Pour oublier Kylian Mbappé, la direction sportive emmenée par Leonardo scruterait le marché et aurait notamment coché le nom de Riyad Mahrez. Néanmoins, une prolongation de contrat à Manchester City serait bien plus probable qu’un transfert au PSG pour l’Algérien.

Depuis quelque mois à présent, et notamment dans le cadre de l’éventuel départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le nom de Riyad Mahrez reviendrait avec insistance dans les bureaux de la direction du PSG. En effet, le profil de l’international algérien aurait ses admirateurs au Paris Saint-Germain. D’autant plus que son contrat à Manchester City arrive à expiration en juin 2023 et ne semblerait pas être sur le point d’être prolongé. De quoi pousser Manchester City çà prendre en considération une vente de Mahrez à la prochaine intersaison, soit un an avant la fin de son contrat.

Mahrez proche d’une prolongation de contrat à City