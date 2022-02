Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang valide totalement cette recrue XXL de Xavi !

Publié le 22 février 2022 à 23h30 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Xavi a bouclé la signature de Ferran Torres, avant de s'offrir les services d'Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang. Tout juste arrivé au Barça, l'international gabonais a totalement validé le choix Ferran Torres.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi a frappé fort sur le marché. En effet, le nouveau coach du Barça est parvenu à recruter à la fois Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang. Dernier arrivé au sein du club catalan, l'international gabonais a fait part de son immense bonheur d'avoir pu rejoindre le Camp Nou. « J’avais très envie de venir ici, c'était une opportunité incroyable pour moi. J'ai tout donné, j'ai fait un 'all in' pour être au Barça. Le Barça, c'est le Barça et tu ne peux pas lui dire non » , s'est-il enflammé auprès de Sport.es .

«C'est facile quand on a de bons joueurs comme Ferran Torres»