Mercato - PSG : Pour remplacer Mbappé, Leonardo pourrait miser sur la Ligue 1 !

Publié le 23 février 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

Conscient de la possibilité de voir filer Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG s'active en coulisses afin de lui dénicher un successeur. La priorité est évidemment d'attirer Erling Haaland, mais ce dossier s'annonce très compliqué. Par conséquent, le PSG scrute le marché en Ligue 1 qui regorge de grands talents.

L'été prochain, le PSG pourrait être contraint de largement revoir son secteur offensif. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, et bien que le rêve du Qatar reste de convaincre l'international français de prolonger, en interne, tout le monde est conscient du risque de voir l'ancien Monégasque partir vers le Real Madrid. Par conséquent, le PSG scrute le marché afin de lui trouver un remplaçant, d'autant plus que deux autres joueurs importants du secteur offensif parisien pourraient être poussés au départ à l'image d'Angel Di Maria, dont le contrat s'achève en juin prochain, ou encore de Mauro Icardi, qui n'entre plus dans les plans parisiens. Comme révélé par le10sportcom, la priorité est de recruter Erling Haaland. Il faut dire que le buteur norvégien semble avoir le profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé. Mais ce dossier s'annonce très compliqué compte tenu de la concurrence notamment venue de Manchester City et du Real Madrid. Cela contraint donc le PSG à s'activer sur d'autres pistes.

Gouiri, Ekitike... Les cracks de L1 dans le viseur du PSG