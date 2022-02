Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, City... Le Real Madrid a envoyé un énorme message à Haaland !

Publié le 23 février 2022 à 18h15 par A.D.

En concurrence avec le PSG et Manchester City, entre autres, le Real Madrid aurait fait passer un message clair à Erling Haaland. En effet, le club merengue essaierait de convaincre le buteur du Borussia Dortmund d'attendre l'été 2023 pour rejoindre le Santiago Bernabeu. De cette manière, il arrivera comme une vedette un an après Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022. Pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo a déjà identifié son successeur. En effet, selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG veut s'attaquer à Erling Haaland en priorité pour remplacer potentiellement son attaquant français. Toutefois, il ferait mieux de se méfier du Real Madrid et de Manchester City sur ce dossier.

Le Real Madrid se sert de Kylian Mbappé pour convaincre Erling Haaland