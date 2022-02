Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination d'Erling Haaland déjà identifiée ?

Publié le 23 février 2022 à 17h15 par A.D.

Pour combler la possible absence de Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG a prévu de recruter Erling Haaland en priorité. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund serait plutôt parti pour rejoindre Manchester City.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Conscient de la situation, le PSG a déjà choisi son potentiel successeur. En effet, selon Le 10 Sport, Leonardo a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait devancé par Manchester City sur ce dossier.

Manchester City a pris les devants pour Erling Haaland