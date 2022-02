Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive imminente dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 23 février 2022 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid. Pour pallier le possible départ de son numéro 7, Leonardo a décidé de miser en priorité sur Erling Haaland. Et à en croire la presse espagnole, le buteur du Borussia Dortmund devrait rencontrer son agent Mino Raiola ce vendredi en cas d'élimination en Ligue Europa.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Conscient que son numéro 7 pourrait ne plus faire long feu au PSG, Leonardo a déjà choisi son digne héritier. Selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat le 30 juin. Et le club de la capitale pourrait être fixé dès vendredi quant à l'avenir du buteur du Borussia Dortmund.

Un rendez-vous entre Erling Haaland et Mino Raiola ce vendredi si... ?