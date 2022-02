Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur la vie de Lionel Messi au PSG !

Publié le 22 février 2022 à 18h30 par A.C.

Arrivé l’été dernier après que le FC Barcelone n’ait pas réussi à le prolonger, Lionel Messi est très loin de ses standards au Paris Saint-Germain... et l’un de ses proches sait pourquoi.

Le septième Ballon d’Or de sa carrière a récompensé une année 2021 de très haut niveau de la part de Lionel Messi. Pourtant, on ne voit que trop peu son talent au Paris Saint-Germain ! La star argentine évolue en effet à l’ombre d’un très bon Kylian Mbappé et certains commencent déjà à se poser des questions sur son choix de l’été dernier. Auteur de plusieurs livres sur le prodige de Rosario et considéré proche de son entourage, Guillem Balague a toutefois nuancé ces critiques récemment, rappelant que pour la toute première fois de sa carrière il a dû s’habituer à une vie loin du FC Barcelone. « C’est vrai, il n’a pas été à son meilleur niveau physiquement, mais il ne faut pas minimiser l’impact des derniers mois : un changement de vie, des blessures, des voyages en Argentine puis le Covid qui l’a touché plus gravement qu’on ne le pense » a expliqué le journaliste espagnol, lors d’un récent entretien accordé au Parisien . « On peut aussi voir les choses de façon positives : il y a clairement un potentiel d’amélioration et cela se traduira quand il aura retrouvé sa forme physique. Il n’y a pas de crise Messi comme certains veulent le faire croire ». Pourtant, en Catalogne on en semble pas du tout avoir le même avis...

« Messi souffre au PSG, c'est une équipe de mercenaires »