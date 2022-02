Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations fracassantes de Neymar sur l'arrivée de Messi !

Publié le 22 février 2022 à 16h45 par D.M.

Invité d'un podcast, Neymar a évoqué l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Proche de l'international argentin, le joueur est heureux de pouvoir évoluer à ses côtés cette saison.

« Ce que je désire le plus, c'est rejouer avec lui » confiait Neymar en décembre 2020. Proche d’un retour au FC Barcelone en 2019, l’international brésilien a finalement retrouvé la Pulga à Paris. En fin de contrat avec le club catalan, Lionel Messi a répondu favorablement aux appels des dirigeants du PSG. L’international argentin s’est engagé avec l’équipe de la capitale jusqu’en juin 2023, avec une année en option. Au PSG depuis 2017, Neymar est revenu sur ce transfert historique.

« Je suis très content »