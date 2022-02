Foot - PSG

PSG - Clash : Leonardo connait déjà le verdict après son coup de sang !

Publié le 22 février 2022 à 7h15 par P.L.

Après la lourde défaite du PSG contre le FC Nantes, Leonardo a vivement critiqué l'arbitrage de Mikaël Lesage. S'il aurait pu écoper d'une sanction, le directeur sportif parisien devrait finalement passer entre les mailles du filet.

Ce samedi, le PSG s’est lourdement incliné sur la pelouse du FC Nantes (3-1). Totalement étouffé par les Canaris , les Parisiens n’ont rien pu faire. Et le club de la capitale a remis en cause la qualité de l’arbitrage de Mikaël Lesage. Après la sortie de Marco Verratti, Leonardo en a rajouté une couche : « (Dennis) Appiah ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé (sur Mbappé). Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident. Après, il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas ! Le sentiment, il vient comme ça. » Si le directeur sportif du PSG pouvait écoper d’une sanction, à l’instar de Marco Verratti, il n’en sera finalement rien.

Leonardo ne passera pas par la commission de discipline