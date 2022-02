Foot - PSG

PSG - Clash : Un ancien de l'OM s'attaque à Verratti et Leonardo !

Publié le 22 février 2022 à 1h45 par La rédaction

Si Mikaël Lesage a pris des décisions très contestées durant le match opposant le FC Nantes au PSG, Mathieu Valbuena regrette que Marco Verratti et Leonardo aient autant critiqué l’arbitrage dans la presse.

Battu 3-1 sur la pelouse du FC Nantes, le Paris Saint-Germain a déçu de nombreux supporters. Menés 3-0 en 1ère mi-temps, les Parisiens ont réduit la marque en seconde période grâce à un but de Neymar, sans réussir à aller plus loin. Si la prestation du PSG n’a pas convaincu, celle de l’arbitre de la rencontre, Mikaël Lesage, est également intensément critiquée. Après avoir pris plusieurs décisions jugées hasardeuses, l’arbitre voit un déferlement de haine se déverser sur lui, notamment de la part de deux Parisiens, Marco Verratti et Leonardo.

« Tu perds, tu te tais, et tu te remets en question »