Le PSG a signé une vraie machine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques semaines, le PSG a officialisé la prolongation de Luis Enrique. Ayant signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2027, le coach espagnol est plus que jamais impliqué dans le projet parisien. Un ancien membre du staff technique du FC Barcelone se souvient d’un homme intensif dans tout ce qu’il faisait.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement bouleversé les choses. Le club parisien est beaucoup plus précis dans son jeu de possession, alors que les attitudes des joueurs sont davantage solidaires.

Luis Enrique - PSG : Riolo annonce la fin ?

➡️ https://t.co/206ZEelBuu pic.twitter.com/SaFxaPGGnz — le10sport (@le10sport) March 2, 2025

Luis Enrique révolutionne le PSG

Le coach espagnol donne véritablement l’impression d’avoir donné un nouvel élan à un club qui en avait vraiment besoin. S’il a apporté un style de jeu et des notions tactiques novatrices du côté du PSG, c’est surtout la personnalité de Luis Enrique qui semble avoir fait la différence. Ancien membre du staff technique du FC Barcelone, Luis Llainz se souvient d’un jeune homme débordant d’énergie, une véritable machine.

« Il croit beaucoup au travail, fait tout avec intensité »

« On ne peut séparer son style comme coach de l'homme qu'il est. Il croit beaucoup au travail, fait tout avec intensité, et il l'a montré par exemple quand il faisait des ultratrails, des marathons, des courses dans le désert. À côté de ça, il a toujours eu l'amour d'un jeu attractif et offensif, bien avant son arrivée au Barça », a confié ce dernier auprès de l'Equipe.