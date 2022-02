Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La pression monte dans ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 23 février 2022 à 20h10 par A.C.

Sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2024, Gerard Deulofeu attiserait de plus en plus de convoitises, puisqu’après l’OM ce sont plusieurs clubs de Serie A qui l’auraient approché.

Après l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie, Gerard Deulofeu aurait pu connaitre un nouveau championnat cet hiver. A la recherche de renforts, Pablo Longoria aurait en effet essayé de décrocher un prêt avec option d’achat, mais l’Udinese aurait rapidement fermé la porte à tout départ. Pourtant, le principal intéressé semble bien avoir des envies d’ailleurs ! « L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici, mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avant » a expliqué dans un récent entretien celui qui n’a jamais réussi à s’affirmer dans son club formateur du FC Barcelone et qui selon RMC Sport , fait clairement partie des cibles de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille.

La Lazio et la Roma draguent déjà le clan Deulofeu