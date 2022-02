Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier départ estival se confirme !

Publié le 16 février 2022 à 17h15 par A.M. mis à jour le 16 février 2022 à 17h31

Prêté à Majorque sans option d'achat, Sergio Rico est déjà très convoité pour l'été prochain puisque la Lazio Rome souhaiterait attirer le portier espagnol.

Doublure de Keylor Navas depuis 2019, Sergio Rico est la principale victime de l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG l'été dernier. Et pour cause, l'Espagnol a été relégué au troisième rang dans la hiérarchie des gardiens de but parisiens et n'était même pas inscrit sur la liste de la Ligue des champions. Alexandre Letellier lui avait effectivement été préféré puisqu'il permet au PSG de respecter les critères de l'UEFA concernant les joueurs formés localement. Par conséquent, Sergio Rico a été prêté cet hiver à Majorque. Un prêt qui ne s'accompagne pas d'un option d'achat, mais cela ne l'empêche pas d'envisager un départ définitif du PSG en fin de saison. « Dans ce qu’on a signé, il n’y a pas d’option d’achat, mais on verra ce qu’il se passera en fin de saison. On s’attend à du mouvement lors du mercato estival », confiait Sergio Rico à MARCA ces derniers jours.

La Lazio est bien dans le coup pour Sergio Rico