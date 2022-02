Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grands projets d’avenir de Neymar tombent à l’eau !

Publié le 23 février 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Même si son avenir à court terme passera bien évidemment par le PSG, Neymar rêve d’évoluer en MLS avant la fin de sa carrière et l’a fait savoir publiquement. Sauf que l’attaquant brésilien a reçu un premier signal négatif en provenance du continent américain pour ce grand projet…

Actuellement engagé jusqu’en juin 2025 avec le PSG, Neymar (30 ans) a encore de beaux jours devant lui au sein du projet QSI. L’attaquant brésilien, qui semble pleinement épanoui au Parc des Princes malgré ses pépins physiques à répétition, a vu en plus débarquer l’été dernier son compère Lionel Messi, quelques mois seulement après avoir acté sa prolongation de contrat au PSG. Le bonheur parfait donc pour l’international brésilien, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des projets d’avenir et notamment pour la fin de sa carrière, une fois son histoire parisienne terminée.

Neymar envisage d’aller en MLS

Dans un entretien accordé au podcast Fenomenos, Neymar s’est longuement confié sur son avenir et a clairement affiché son envie d’aller vivre un jour une expérience de l’autre côté de La Manche, en MLS : « Je vais jouer tant que ma tête suivra. Physiquement, je pense pouvoir durer encore quelques années, mais la tête doit être bien aussi... Je n'ai pas fixé de limite (d'âge). J'ai un contrat avec Paris jusqu'à 34 ans, alors jusque-là, je jouerai. Je veux vraiment jouer aux États-Unis, au moins une saison. Et au Brésil, je ne sais pas, parfois je veux, parfois je ne sais pas. Pourquoi les Etats-Unis ? D'abord parce que le championnat là-bas est court, donc tu as trois ou quatre mois de vacances (rires) », a indiqué Neymar. Le numéro 10 du PSG a donc lancé un gros appel du pied, qui semble avoir été entendu en MLS… mais pas forcément positivement.

« Nous n’avons pas besoin de grands joueurs »