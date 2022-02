Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le futur Casemiro déjà trouvé en Ligue 1 ?

Publié le 23 février 2022 à 10h00 par A.C.

Après Eduardo Camavinga ou encore Ferland Mendy et probablement Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait continuer à recruter dans le championnat français.

Au Real Madrid on semble avoir un sérieux penchant pour les joueurs formés en Ligue 1. Cela s’est souvent vérifié par le passé, de Zinedine Zidane à Eduardo Camavinga, arrivé du Stade Rennais lors du dernier mercato estival. Et ça ne devrait pas s’arrêter ! Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain. Au sein du PSG on espère encore pouvoir le faire changer d’avis, mais la presse espagnole semble persuadée qu’il finira par poser ses valises à Madrid.

Khéphren Thuram a tapé dans l’œil du Real Madrid