Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prolongation encore possible pour Dembélé ? La réponse !

Publié le 23 février 2022 à 9h30 par G.d.S.S.

Alors qu’Ousmane Dembélé envisage finalement un avenir au FC Barcelone malgré la fin de son contrat en juin prochain, la direction ne semble pas vraiment sur la même longueur d’ondes que l’international français…

Y a-t-il encore un avenir possible pour Ousmane Dembélé (24 ans) au FC Barcelone ? La presse catalane a révélé ce mercredi matin que l’ancien Rennais, malgré la situation délicate dont il fait l’objet, serait toujours autant déterminé à prolonger son contrat avec le Barça et souhaite continuer l’aventure la saison prochaine. Pourtant, Dembélé avait été poussé vers la sortie par sa direction en janvier en raison de sa situation contractuelle, et le Barça ne voit pas vraiment les choses du même angle que son attaquant.

Réconciliation impossible entre le Barça et Dembélé ?