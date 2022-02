Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision retentissante prise pour Paulo Dybala ?

Publié le 23 février 2022 à 15h15 par B.C.

Alors que Paulo Dybala est dans sa dernière année de contrat, certains dirigeants de la Juventus songeraient à ne pas conserver l’Argentin à l’issue de la saison.

Kylian Mbappé n’est pas l’unique joueur approchant de la fin de son contrat à faire parler de lui sur le marché des transferts. Libre dans quelques mois, Paulo Dybala est également dans le flou pour son avenir. Malgré de longues discussions avec la Juventus, l’Argentin n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation et songerait désormais à plier bagage, d’autant que les Bianconeri seraient revenus sur la base d’un accord trouvé il y a quelques mois, de quoi froisser l’attaquant de 28 ans. Le PSG, le FC Barcelone, l’Inter Milan et Tottenham suivraient attentivement cette situation, et une fenêtre de tir pourrait s’ouvrir dans les prochaines semaines.

La Juventus en plein doute pour Dybala