Mercato : PSG, Barcelone... La Juve laisse le champ libre pour Dybala !

Publié le 23 février 2022

Libre à l’issue de la saison, Paulo Dybala suscite de nombreuses convoitises sur le marché, en apparaissant notamment dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Malgré cette situation, la Juventus ne s’alarme pas.

À l’instar de Kylian Mbappé ou encore Paul Pogba, Paulo Dybala se retrouve lui aussi en position de force pour son avenir en étant dans sa dernière année de contrat. L’Argentin a donc le choix pour la suite de sa carrière, d’autant que les discussions avec la Juventus au sujet d’une prolongation traînent en longueur. Selon TyC Sports , Dybala aurait même pris la décision de partir à l’issue de la saison, de quoi alarmer le PSG ou encore le FC Barcelone, intéressés par l’attaquant de 28 ans. Le danger est donc grand pour la Juve, mais Pavel Nedved refuse de s’inquiéter.

« Nous allons attendre, il n'y a pas d’urgence »