Mercato - PSG : Le Barça prêt à doubler Leonardo pour Dybala !

Publié le 22 février 2022 à 22h10 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Paulo Dybala est annoncé dans le viseur du PSG et de l’Inter Milan. Cependant, le FC Barcelone serait également intéressé par la Joya.

Présent à la Juventus depuis 2015, Paulo Dybala vit peut-être ses ultimes moments avec la Vieille Dame. En effet, l’attaquant argentin de 28 ans est actuellement dans sa dernière année de contrat et tarde à trouver un accord pour une prolongation. Il y a quelques semaines, TyC Sports annonçait même que Dybala avait déjà décidé de partir après que la Juve ait décidé de revenir sur la base d’un accord trouvé il y a quelques semaines. Une situation qui n’est pas passée inaperçue sur le marché, puisque le PSG, l’Inter et Tottenham seraient notamment à l’affût, et le FC Barcelone pourrait également avoir son mot à dire.

Le Barça lorgne Dybala