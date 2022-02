Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça, Juve... Paulo Dybala a tranché pour son avenir !

Publié le 22 février 2022 à 23h15 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala est courtisé par de nombreux clubs, mais semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

C’est une situation très étrange. Capitaine et idole des supporters, Paulo Dybala se retrouve à seulement quelques mois de la fin du contrat qui le lie à la Juventus. Une prolongation est évoquée depuis plus d’un an à Turin, mais impossible de savoir à quel point les deux parties en sont véritablement. Cela a ainsi permis à plusieurs clubs de s’immiscer dans ce dossier, avec notamment le Paris Saint-Germain, qui se prépare à un éventuel départ de Kylian Mbappé. Ce n’est pas la première fois que Dybala est lié au PSG, qui devra toutefois faire face à la forte concurrence en provenance du FC Barcelone.

Dybala séduit par le FC Barcelone ?