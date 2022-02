Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse révélation sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 23 février 2022 à 12h15 par T.M.

Au Real Madrid, on ne cache plus son intérêt pour Kylian Mbappé. Et en interne, les échanges se multiplieraient d’ailleurs avec le joueur du PSG.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé pourrait bien être un joueur du Real Madrid. De quoi forcément ravir les actuels Merengue. Dernièrement, les déclarations se sont multipliées dans le vestiaire de Carlo Ancelotti. « Mbappé est un joueur qui a énormément montré et qui rêve de venir ici. S’il vient, je serais ravi de partager le vestiaire avec lui », expliquait Marco Asensio. De son côté, Rodrygo lâchait : « On parle ici de Mbappé et de beaucoup d'autres joueurs. Il serait un homme très fort pour la compétition. Je serais heureux s'il venait, il viendrait pour aider ».

Ça discute entre Mbappé et Vinicius Jr !