Mercato - OM : Le projet McCourt aurait bu attirer un autre buteur…

Publié le 25 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps pressenti pour venir renforcer le secteur offensif de l’OM l’été dernier, Andy Delort confirme avoir été en contact avec le club phocéen avant de finalement privligier l’OGC Nice.

Avec le départ de Dario Benedetto en prêt à Elche l’été dernier (qui a finalement été transféré à Boca Juniors en janvier), l’OM s’était mis en quête d’un nouveau renfort en attaque, réclamé par Jorge Sampaoli. La piste menant à Andy Delort (30 ans) a été évoquée avec insistance, d’autant que le buteur algérien était en instance de départ à Montpellier. Et s’il a finalement rejoint l’OGC Nice pour 10M€, Delort a bien négocié avec l’OM comme il l’a confié au micro de RMC Sport.

Delort était bien ciblé par l’OM