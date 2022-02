Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’étrange message envoyé par cet indésirable d’Ancelotti...

Publié le 24 février 2022 à 22h00 par A.C.

Actuellement prêté à la Fiorentina, Alvaro Odriozola a répondu aux questions concernant un possible retour au Real Madrid à la fin de la saison.

Difficile de s’imposer au Real Madrid, quand on est un jeune joueur. Nombreux ont été obligés d’aller chercher leur bonheur ailleurs, avec notamment Théo Hernandez et Achraf Hakimi tout récemment. C’est également le cas d’Alvaro Odriozola, qui semblait être arrivé de la Real Sociedad en 2018 avec l’étiquette de grand espoir. Prêté à la Fiorentina en aout 2021, le latéral droit réalise des très belles choses en Serie A et certains médias florentins ont même assuré que le club aimerait le garder au-delà de son prêt. La réponse de la presse espagnole n’a pas tardé, puisque AS a annoncé que le Real Madrid aimerait finalement le récupérer à la fin de la saison.

« Il ne fait aucun doute que c'est le rêve de tout footballeur de réussir au Real Madrid, mais... »