Mercato - PSG : Cette sortie surréaliste d'un proche d’Erling Haaland !

Publié le 24 février 2022 à 19h15 par La rédaction

Courtisé par les plus grands clubs européens, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato. Alors que le Real Madrid désire l’attirer en 2023, Jan Aage Fjortoft estime que c’est maintenant ou jamais.

Cela ne fait aucun doute, à seulement 21 ans, Erling Haaland est d’ores et déjà l’un des meilleurs joueurs du monde. Arrivé au Borussia Dortmund en janvier 2020, le Norvégien affiche des statistiques folles, en ayant inscrit 80 buts et délivré 21 passes décisives en seulement 79 matchs. Suivi par les plus grands clubs européens, le Cyborg devrait bien quitter le BVB au prochain mercato estival. Si le Real Madrid a de grandes chances de voir Kylian Mbappé rejoindre ses rangs dans les prochains mois, Haaland serait lui aussi visé, mais pour un transfert en 2023. D’après un proche de la famille du joueur, ces rumeurs doivent cesser.

Haaland, maintenant ou jamais ?