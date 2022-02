Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour Erling Haaland !

Publié le 24 février 2022 à 11h45 par La rédaction

Suivi par tous les cadors européens, Erling Haaland serait pressé de quitter Dortmund en raison de l’élimination en Ligue des Champions. Le PSG a une occasion à saisir.

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Pour prendre la relève, Leonardo pense à Erling Haaland comme vous l’a dévoilé Le 10 Sport. Un dossier très compliqué vu la concurrence du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City. Mais le PSG a des arguments à faire valoir. Financiers notamment. Surtout que le Real Madrid serait en train de se compliquer la tâche…

Erling Haaland est pressé de partir

A en croire les informations de Francesc Aguilar, Erling Haaland serait pressé de quitter le Borussia Dortmund, notamment en raison de l’élimination prématurée en Ligue des Champions. Mais à Madrid, on voudrait le faire signer cet été et le laisser une année de plus à Dortmund. Une option qui ne devrait pas plaire au Norvégien, désireux de jouer la victoire finale en C1. Et qui pourrait donc profiter aux concurrents, dont le PSG. A Leonardo de tirer son épingle du jeu.