Mercato - OM : Longoria interpelle Frank McCourt pour son projet à l’OM !

Publié le 24 février 2022 à 11h10 par T.M.

Alors que Frank McCourt rêve de remporter la Ligue des Champions avec l’OM, Pablo Longoria sait qu’en l’état actuel des choses, cela est compliqué.

En 2017, Frank McCourt rachetait l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Après le baseball, l’Américain faisait donc son entrée dans le football avec de très grandes ambitions pour le club phocéen. En effet, le patron de l’OM n’avait pas caché sa volonté de remettre son équipe au sommet de la scène nationale, mais aussi européenne en Ligue des Champions. Force est de constater que près de 5 ans plus tard, le projet de McCourt n’a toujours pas abouti. Pablo Longoria a d’ailleurs son mot à dire à ce sujet.

« Il faut être réaliste dans la vie »