Mercato - OM : Longoria lâche une énorme réponse sur une arrivée de Zinedine Zidane !

Tandis que Zinedine Zidane est annoncé au PSG, certains aimeraient plutôt le voir à l’OM, où il est né. Toutefois, à ce sujet, Pablo Longoria est plutôt lucide.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais porté le maillot du club phocéen. Un grand regret sur la Canebière, mais certains rêvent encore de voir l’ancien entraîneur du Real Madrid s’asseoir sur le banc du Vélodrome. D’ailleurs, il y a quelques mois, quand il prétendait au rachat de l’OM, Mourad Boudjellal n’avait pas caché sa volonté de faire venir Zidane comme entraîneur. En attendant, actuellement, c’est plutôt vers le PSG que Zizou se dirige…

