Mercato - OM : Andy Delort confirme les discussions avec Pablo Longoria !

Publié le 24 février 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Finalement transféré de Montpellier à l’OGC Nice lors du dernier mercato estival, Andy Delort aurait également pu rallier l’OM et l’OL, puisque le buteur algérien confirme avoir eu des discussions avec ces deux clubs.

Longtemps en quête d’un nouveau renfort en attaque l’été dernier, l’OM avait multiplié les pistes à cet effet, et le nom d’Andy Delort (30 ans) avait notamment été évoqué avec insistance dans le collimateur de Pablo Longoria. Finalement, l’international algérien a été transféré de Montpellier à l’OGC Nice pour 10M€, une somme sur laquelle l’OM n’a jamais été en mesure de s’aligner, et Delort confirme pourtant au micro de RMC Sport avoir eu des contacts avec le club de Jorge Sampaoli, mais également l’OL.

« Oui, l’OM était sur moi »