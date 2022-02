Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a pris une décision tonitruante pour Asensio !

Publié le 24 février 2022 à 10h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Marco Asensio attendrait avec impatience une offre de prolongation de la part du Real Madrid. De leur côté, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti prévoiraient d'étendre le bail de leur attaquant, car ils compteraient sur lui pour le futur du club avec les potentielles signatures de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2016, Marco Asensio approche de la fin de son contrat avec le club merengue. En effet, l'attaquant de 26 ans est engagé avec la Maison-Blanche jusqu'au 30 juin 2023. Et malgré la possibilité de partir librement et gratuitement à l'issue du prochain exercice, Marco Asensio n'envisagerait pas du tout cette option. Selon les informations d' AS , l'international espagnol attendrait avec impatience une offre de contrat du Real Madrid pour cet été. Mais qu'en pensent Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ?

Le Real Madrid déterminé à prolonger Marco Asensio ?