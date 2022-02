Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti tente un joli coup en Premier League !

Publié le 23 février 2022 à 1h00 par D.M.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait recommandé à ses dirigeants de recruter Max Aarons, jeune latéral droit de Norwich.

Les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient apporter du sang frais lors du prochain mercato estival. Kylian Mbappé est attendu comme le messie, mais ne devrait pas être la seule recrue du club espagnol. A en croire la presse espagnole, Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) serait perçu comme le successeur de Casemiro au milieu de terrain. Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti souhaiterait aussi s’attacher les services d’un joueur capable de concurrencer Dani Carvajal.

Aarons successeur de Casemiro au Real Madrid ?