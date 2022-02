Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’erreur stratégique de Paris dans le deal Mbappé…

Publié le 23 février 2022 à 0h45 par La rédaction

L’analyse du dossier Kylian Mbappé amène à penser que la direction du PSG a commis une erreur stratégique majeure l’an dernier. Explication.

Ces dernières semaines, les médias européens s’accordent à dire que le PSG fait le forcing pour convaincre Kylian Mbappe de prolonger dans le cadre d’un bail de courte durée, les discussions ayant repris récemment entre les deux parties à ce sujet.

Paris a trop tardé sur un bail court…