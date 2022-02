Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a une opportunité exotique à saisir !

Publié le 22 février 2022 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria serait dans le viseur de l'Atlético Mineiro. Conscient de la difficulté de boucler ce dossier, le club brésilien compterait tout de même tenter sa chance.

Arrivé de Manchester United à l'été 2015, Angel Di Maria pourrait vivre ses derniers mois au PSG. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo va quitter le club de la capitale librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et il semblerait qu'il ne soit pas du tout proche de renouveler son bail avec le PSG. Conscient de la situation, l'Atlético Mineiro serait plus que jamais en embuscade, et ce, malgré la difficulté de ce dossier.

L'Atlético Mineiro va tenter le tout pour le tout pour Angel Di Maria