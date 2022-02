Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé ses conditions au Qatar !

Publié le 22 février 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble pas encore avoir tranché pour son avenir. Cela offre donc une opportunité au PSG de trouver un accord pour prolonger son attaquant. Mais ce dernier a fixé ses conditions, essentiellement sportives.

L'avenir de Kylian Mbappé est bien le dossier brûlant du PSG. Et pour cause le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et il est donc autorisé à discuter avec le club de son choix, mais également a signé un pré-contrat en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Dans cette optique, le Real Madrid tente en coulisse d'arracher sa signature, mais le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a ralenti le processus comme l'a récemment expliqué Kylian Mbappé. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », assurait l'international français au micro de Prime Video avant le match aller lors duquel il a brillé en inscrivant notamment un but dans les arrêts de jeu. Une prestation qui « n'influencera pas mon avenir », confiait toutefois Kylian Mbappé après le match.

Mbappé privilégie l'aspect sportif