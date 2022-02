Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi valide un départ colossal au Barça !

Publié le 24 février 2022 à 8h30 par T.M.

Cet été, les choses risquent d’énormément bouger au FC Barcelone. Et Xavi pourrait d’ailleurs ouvrir la porte à un énorme départ en Catalogne.

Cette saison, le FC Barcelone est en pleine transition. Après avoir décidé de changer d’entraîneur en pleine saison et de faire confiance à Xavi, Joan Laporta a apporté certaines recrues durant le mercato hivernal. L’objectif est de bien terminer la saison et de se qualifier en Ligue des Champions. Les choses sérieuses devraient finalement débuter cet été. Et le président du Barça voit les choses en grand. Si le rêve se nomme Erling Braut Haaland, il y a d’autres besoins dans l’effectif, notamment en défense. Et au rayon des départs, cela risque aussi d’être animé.

C’est fini pour Ter Stegen ?