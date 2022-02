Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La Juventus se fixe une limite pour Alvaro Morata !

Publié le 24 février 2022 à 7h30 par A.C.

Actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus, Alvaro Morata semble toujours être la grande priorité de Xavi, pour renforcer l’attaque du FC Barcelone.

L’échec de cet hiver ne semble pas avoir douché les espoirs de Xavi. Si la Juventus a décidé de ne pas laisser le laisser filer et que le FC Barcelone s’est finalement tourné vers Pierre-Emerick Aubameyang, la priorité de Xavi semble toujours être Alvaro Morata. Ce dernier, a pourtant clairement expliqué qu’un départ en Catalogne n’était pas du tout sa priorité. « Je suis heureux, si cela ne dépendait que de moi, je resterais toujours à la Juventus » a déclaré l’attaquant de propriété de l’Atlético de Madrid, lors d’une récente conférence de presse. « Le Barça ? Ce n'est pas important maintenant, j'ai parlé à (Massimiliano) Allegri en janvier et il m'a dit que l'arrivée de (Dusan) Vlahovic allait beaucoup m'aider, et c'est ce qui est arrivé ». Il ne faut toutefois pas oublier que son prêt se termine en juin prochain et pour qu’il reste, la Juventus devrait lever une option d’achat fixée à 35M€.

La Juventus ne mettra pas plus de 17 ou 18M€ pour Morata