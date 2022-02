Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Christophe Galtier donne de gros regrets à Saint-Etienne…

Publié le 24 février 2022 à 5h45 par T.M.

Alors que Christophe Galtier fait aujourd’hui le bonheur de l’OGC Nice, du côté de l’ASSE, on regrette l’ancien entraîneur des Verts.

D’abord entraîneur adjoint à l’ASSE, Christophe Galtier a fini par être promu numéro 1 en décembre 2009. Resté sur le banc stéphanois jusqu’en 2017, le natif de Marseille a fait du très beau travail dans le Forez, ce qui lui a permis de voir s’ouvrir de nouvelles portes, que ce soit avec le LOSC et désormais à l’OGC Nice. Mais à l’ASSE, on n’a pas oublié Galtier, à tel point qu’on regrette de l’avoir laissé partir.

« C’est lui qu’il fallait garder »