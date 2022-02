Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier annonce la couleur pour l’avenir de ce joueur du PSG !

Publié le 12 février 2022 à 16h45 par T.M.

Actuellement prêté par le PSG à l’OGC Nice, Marcin Bulka ne dirait pas non pour poursuivre avec les Aiglons. Christophe Galtier a fait le point concernant le Polonais.

Barré par la forte concurrence chez les gardiens du PSG, Marcin Bulka a encore dû partir en prêt. Et cette fois, le Polonais a rejoint un autre club de Ligue 1, l’OGC Nice. A 22 ans, le portier est ainsi devenu la doublure de Walter Benitez, réussissant toutefois à briller quand Christophe Galtier lui a donné sa chance comme cela a été le cas en Coupe de France face au PSG. A son aise chez les Aiglons, Bulka aimerait d’ailleurs bien continuer l’aventure sur la Côte d’Azur et ça tombe bien puisque Nice disposerait d’une option d’achat à hauteur de 2M€.

« C'est beaucoup trop tôt pour en parler »