Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho s'enflamme pour son départ du Barça !

Publié le 12 février 2022 à 12h00 par La rédaction

Cet hiver, Philippe Coutinho a quitté le FC Barcelone pour rejoindre Aston Villa en prêt. Et du côté de la Premier League, le Brésilien a retrouvé le sourire.

Arrivé en prêt avec une option d’achat de 40M€ en provenance du FC Barcelone, Philippe Coutinho renait de ses cendres. Très décevant sous le maillot blaugrana depuis son arrivée en janvier 2018, le Brésilien ravit énormément les supporters d’Aston Villa, ayant déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 3 matchs sous le maillot des Villans sous les ordres de Steven Gerrard. Déjà désireux de le garder à la fin de son prêt, Aston Villa, qui cherche toujours le joueur qui pourra remplacer Jack Grealish, pourrait bien avoir trouvé son nouveau leader avec Coutinho.

« Je suis très heureux en ce moment »