Mercato - ASSE : L’énorme sortie de Bakary Sako sur son grand retour !

Publié le 24 février 2022 à 4h30 par A.M.

Arrivé libre cet hiver, Bakary Sako a fait son grand retour à l'ASSE durant le mois de janvier. Et l'attaquant stéphanois ne cache pas sa joie.

Passé par l'AS Saint-Etienne de 2009 à 2012, Bakary Sako a fait son grand retour chez les Verts cet hiver. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le club chypriote du Pafos FC, l'international malien s'est engagé avec l'ASSE jusqu'à la fin de la saison. Et Bakary Sako savoure clairement son grand retour dans le Forez.

«C'est à Saint-Étienne que je suis devenu un homme»