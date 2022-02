Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar confirme ses envies de départ !

Publié le 24 février 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Très heureux d’avoir retrouvé son ami Lionel Messi cette saison au PSG, Neymar en profite pour rappeler qu’il avait tout tenté pour retourner au FC Barcelone à l’été 2019.

Prolongé par le PSG jusqu’en juin 2025 en mai dernier, Neymar (30 ans) a donc fixé son avenir à long-terme avec le club de la capitale. Une issue qui ne semblait pas forcément évidente il y a encore deux ans et demi, lors du mercato estival 2019, lorsque l’attaquant brésilien souhaitait claquer la porte du PSG pour retourner au FC Barcelone et y retrouver son compère Lionel Messi. Dans un entretien accordé au podcast Fenomenos, Neymar est d’ailleurs revenu sur cette période.

« Je voulais retourner au Barça »