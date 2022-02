Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rupture confirmée avec Arkadiusz Milik ?

Publié le 24 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Souvent relégué à un rôle de remplaçant de luxe ces dernières semaines, Arkadiusz Milik aurait même pu être vendu par l’OM en cas d’offre concrète. Le symbole de sa rupture avec Jorge Sampaoli ?

« Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas (…) Je n’ai pas voulu partir, ni à ce mercato, ni celui d’avant, je suis bien dans ce club », indiquait récemment Arkadiusz Milik en conférence de presse, assurant donc que l’idée d’un départ de l’OM ne lui avait pas traversé l’esprit cet hiver, même si Jorge Sampaoli ne l’aligne plus forcément en tant que titulaire. Et le malaise Milik semble même plus profond à l’OM…

L’OM chaud pour vendre Milik

Comme l’a annoncé L’Equipe mercredi, l’OM aurait pu envisager de vendre le buteur polonais si une belle opportunité s’était présentée durant le mercato hivernal. En clair, Arkadiusz Milik n’est plus considéré comme un élément indispensable du projet actuel au sein du club, et il pourrait donc être sacrifié pour rapporter des liquidités.