Mercato - OM : Un accord révélé entre Sampaoli et Hatem Ben Arfa…

Publié le 24 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Ces derniers mois, Hatem Ben Arfa a eu l’occasion d’échanger avec Jorge Sampaoli, et un accord avait même été trouvé avec l’entraîneur de l’OM avant que Pablo Longoria ne fasse capoter l’opération.

Après être arrivé au terme de son contrat avec les Girondins de Bordeaux l’été dernier, Hatem Ben Arfa (34 ans) avait tardé à retrouver un challenge. C’est finalement au LOSC que l’attaquant français s’est relancé cet hiver, et au cours des six derniers mois, il a été question d’un intérêt de l’OM pour Ben Arfa, qui se serait entretenu à plusieurs reprises avec Jorge Sampaoli.

Sampaoli et Ben Arfa étaient ok, mais…

RMC Sport a livré les coulisses des échanges entre Hatem Ben Arfa et Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, qui souhaitait le faire venir après l’avoir raté de peu au FC Séville en 2016 lorsque l’ancien joueur de l’OGC Nice avait rejoint le PSG. Mais finalement, malgré un accord trouvé entre Sampaoli et Ben Arfa, c’est le président de l’OM Pablo Longoria qui aurait fait capoter son retour au club. Et Ben Arfa a fini par s'engager avec le LOSC...