Mercato - Barcelone : Une dernière chance pour Xavi dans le dossier Morata ?

Publié le 23 février 2022 à 15h00 par La rédaction

Même s’il a déclaré son amour à la Juventus, Alvaro Morata appartient toujours à l’Atlético de Madrid. Le club madrilène demanderait 35M€ pour libérer l’Espagnol. Une somme trop élevée pour la Juve, ce qui pourrait profiter aux autres prétendants, dont le Barça.

« Je suis heureux, si cela ne dépendait que de moi, je resterais toujours à la Juventus », confiait Alvaro Morata en conférence de presse en marge du 8ème de finale aller contre Villarreal. Malgré son hiver rythmé où il a failli s’engager avec le FC Barcelone, l’attaquant espagnol maintient qu’il se sent très bien à Turin. Pour le Barça, la situation semble de plus en plus difficile. Cependant, l’Atlético de Madrid pourrait leur permettre d’y croire encore un peu.

L’Atlético est gourmand