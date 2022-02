Foot - Mercato

Mercato : Vlahovic juge ses débuts européens avec la Juventus !

Publié le 23 février 2022 à 10h19 par La rédaction mis à jour le 23 février 2022 à 10h23

Buteur pour ses grands débuts en Ligue des Champions contre Villarreal, Dusan Vlahovic n’a pas pu empêcher le match nul (1-1). Un résultat qui ne satisfait pas le Serbe.