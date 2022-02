Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La famille Mbappé à l’origine d’un incroyable rebondissement pour son avenir ?

Publié le 24 février 2022 à 18h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé se verrait déjà sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine, la famille du joueur ne fermerait pas la porte à un avenir au PSG.

À quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche sérieusement d’un départ. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Real Madrid a déjà trouvé un accord moral avec l’international français, qui rêve d’évoluer chez les Merengue depuis son enfance. Cependant, les dirigeants du PSG n’ont pas baissé les bras et maintiennent les discussions avec l’entourage de Kylian Mbappé. Chez les proches du joueur, on ne fermerait pas la porte à une prolongation avec le PSG, mais reste à convaincre l’attaquant de 23 ans.

Les parents de Mbappé favorables à une prolongation