Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision pour son avenir !

Publié le 24 février 2022 à 17h45 par B.C.

Alors que les discussions se poursuivent entre Kylian Mbappé et le PSG pour une prolongation de contrat, l’international français aurait les idées claires pour son avenir.

Désireux de partir l’été dernier, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG contre sa volonté, mais à l’issue de la saison, la situation sera radicalement différente. En effet, l’international français est actuellement dans sa dernière année de contrat et se retrouvera donc en position de force pour son avenir, une aubaine pour le Real Madrid, qui souhaite cette fois-ci parvenir à ses fins. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord de principe avec Florentino Pérez, mais le PSG n’a pas abdiqué et semble prêt à tout pour conserver sa star. Les Qataris croient encore à leur chance, d’autant que certains membres de l’entourage de Mbappé ne verraient pas d’un mauvais œil une prolongation, mais le principal intéressé aurait toujours les idées claires.

Mbappé veut toujours le Real Madrid