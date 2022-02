Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est déjà fixé un premier objectif pour l’été !

Passé par le Paris Saint-Germain en prêt, Moise Kean ne convainc pas vraiment la Juventus et Leonardo aimerait beaucoup le récupérer.

L’attaque du Paris Saint-Germain va changer la saison prochaine. En fin de contrat, Kylian Mbappé se rapproche inexorablement d’un départ et sur le10sport.com nous vous avons révélé l’existence d’un accord de principe avec le Real Madrid pour cet été. Au sein du PSG on semble se préparer au pire et le prodige de 23 ans pourrait ainsi être remplacé par un voir deux joueurs. Les pistes évoquées sont nombreuses et mènent aux quatre coins de l’Europe, mais Leonardo semble vouloir tenter le retour d’un ancien du club avec Moise Kean, actuellement prêté par Everton à son club formateur la Juventus.

