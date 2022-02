Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va affronter Tuchel sur un dossier XXL !

Publié le 24 février 2022 à 14h45 par La rédaction

Intéressé par Ousmane Dembélé, Leonardo va devoir faire face à la concurrence du Chelsea de Thomas Tuchel, lui aussi sur le dossier. Les deux propositions seraient similaires, l’attaquant du Barça n’a qu’à en choisir une.

Même si le mercato hivernal a été relativement calme au PSG, Leonardo a commencé son travail de sape pour cet été. Le directeur sportif parisien a notamment avancé sur un dossier inattendu : Ousmane Dembélé. En froid avec les dirigeants du FC Barcelone qui ont refusé de répondre à ses exigences salariales, l’international français devrait partir gratuitement en fin de saison. En janvier dernier, Foot Mercato annonçait même un accord verbal entre le PSG et Ousmane Dembélé.

Paris et Chelsea, deux candidats pour un vainqueur